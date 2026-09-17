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Царьград

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Полиция Санкт-Петербурга пресекла продажу поддельных iPhone

Полиция Санкт-Петербурга пресекла продажу поддельных iPhone

В центре Санкт-Петербурга полиция задержала четверых подозреваемых в продаже под видом новых iPhone использованных смартфонов.

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