«РФ всё равно не получит эти деньги»: передаст ли ЕС суверенные активы России Киеву

Европе без участия США стало очень проблемно финансировать Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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