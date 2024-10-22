📌⚡️Невзирая на достаточно сложную ситуацию под Новоивановкой и Малой Локней, в Весёлом и Обуховке подразделения 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии полностью контролируют ситуацию.
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📌⚡️Невзирая на достаточно сложную ситуацию под Новоивановкой и Малой Локней, в Весёлом и Обуховке подразделения 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии полностью контролируют ситуацию.