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Русское оружие

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📌⚡️Невзирая на достаточно сложную ситуацию под Новоивановкой и Малой Локней, в Весёлом и Обуховке подразделения 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии полностью контролируют ситуацию.

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