Подержанные машины в России за год подорожали в 1,5 раза

Средняя цена подержанных легковых автомобилей, рассчитанная на основе мониторинга предложений по продажам на вторичном рынке, в сентябре 2022 года достигла 1,25 млн рублей.
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