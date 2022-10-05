Uspei.com

7 подписчиков

Подержанные машины в России за год подорожали в 1,5 раза

Подержанные машины в России за год подорожали в 1,5 раза

Средняя цена подержанных легковых автомобилей, рассчитанная на основе мониторинга предложений по продажам на вторичном рынке, в сентябре 2022 года достигла 1,25 млн рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх