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Фердинанд советует «Арсеналу» подписать Рэшфорда: «За 40 миллионов я бы забрал его не глядя»

Экс-защитник « МЮ » Рио Фердинанд поддержал идею перехода Маркуса Рэшфорда в « Арсенал ». Английский форвард этим летом вернулся в «МЮ» после аренды в «Барселону».

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