Каратели из ВСУ травили воду в Судже трупами: Карта специальной военной операции на Украине на 20 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПо данным источников, в период оккупации Суджи каратели из ВСУ использовали варварские методы давления на мирное население.