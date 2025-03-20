Каратели из ВСУ травили воду в Судже трупами: Карта специальной военной операции на Украине на 20 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПо данным источников, в период оккупации Суджи каратели из ВСУ использовали варварские методы давления на мирное население.
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