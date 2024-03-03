Москалькова оценила международную реакцию на обстрелы ВСУ

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости» Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что почти ежедневно информирует правозащитные структуры ООН, Совета Европы (СЕ) и ОБСЕ о фактах обстрелов населения Вооруженными силами Украины (ВСУ).