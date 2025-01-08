Стремительный лесной пожар вспыхнул во враждебной России стране: «опасный для жизни»

Стремительный лесной пожар уничтожает дома из-за сильных ветров, обрушившихся на Южную Калифорнию. Огонь быстро охватил сотни акров в Пасифик-Палисейдс, богатом населенном пункте к северу от Санта-Моники.
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