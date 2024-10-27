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Винисиус требовал карточку для Гави после того, как хавбек «Барсы» сфолил на нем. Гави в ответ несколько раз сказал «4:0» и жестами показал счет

Винисиус требовал карточку для Гави после того, как хавбек «Барсы» сфолил на нем. Гави в ответ несколько раз сказал «4:0» и жестами показал счет

После выхода на поле в конце матча хавбек «Барсы» сфолил на Винисиусе. Бразилец стал требовать карточку у судьи для Гави.

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