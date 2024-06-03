Экологи выявили очередной источник неприятного запаха в Мангистау

Об этом сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, чьи сотрудники 1 июня текущего года отреагировали на жалобы в социальных сетях жителей города Актау на неприятный запах в воздухе в вечернее время.
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