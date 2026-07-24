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Царьград

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Sky TG24: 71% итальянцев выразили обеспокоенность своей безопасностью

Sky TG24: 71% итальянцев выразили обеспокоенность своей безопасностью

Опрос Youtrend показал, что более 70% итальянцев ощущают себя небезопасно. Лишь 25% чувствуют защищённость.

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