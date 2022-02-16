В Volkswagen надеются на улучшение ситуации с микросхемами уже в этом году

Немецкий автопроизводитель Volkswagen ожидает, что в этом году нехватка полупроводниковой продукции, ограничивающая выпуск машин, продолжит ощущаться, но во второй половине года ситуация станет лучше и даст возможность нарастить производство.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen ожидает, что в этом году нехватка полупроводниковой продукции, ограничивающая выпуск машин, продолжит ощущаться, но во второй половине года ситуация станет лучше и даст возможность нарастить производство.
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