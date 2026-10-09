Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Познер намерен разъяснить свою позицию по специальной военной операции

Познер намерен разъяснить свою позицию по специальной военной операции

Журналист и телеведущий Владимир Познер допустил публикацию открытого письма в ближайшие дни. Он намерен обратиться к людям с разными взглядами, а ранее заявил о необходимости взаимных уступок для завершения конфликта и прокомментировал роль НАТО.

Вернуться к статье