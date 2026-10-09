Познер намерен разъяснить свою позицию по специальной военной операции

Журналист и телеведущий Владимир Познер допустил публикацию открытого письма в ближайшие дни. Он намерен обратиться к людям с разными взглядами, а ранее заявил о необходимости взаимных уступок для завершения конфликта и прокомментировал роль НАТО.
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