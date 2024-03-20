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Зюганов заявил, что некоторые сотрудники Администрации президента «тащили на престол» Навального

Зюганов заявил, что некоторые сотрудники Администрации президента «тащили на престол» Навального

МОСКВА (ИА Реалист). На встрече президента Владимира Путина с лидерами фракций политических партий нижней палаты парламента с в Кремле руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «некоторые помощники» главы государства в 2013 году «тащили на престол» оппозиционера Алексея Навального, участвовавшего тогда в выборах мэра Москвы.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А сам Зю что делал? Грудинин лучше?
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23 час.
А
Алексей
Заявил,а где раньше то был???Молчал в тряпочку?
Ответить
16 час.

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