Зюганов заявил, что некоторые сотрудники Администрации президента «тащили на престол» Навального

МОСКВА (ИА Реалист). На встрече президента Владимира Путина с лидерами фракций политических партий нижней палаты парламента с в Кремле руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «некоторые помощники» главы государства в 2013 году «тащили на престол» оппозиционера Алексея Навального, участвовавшего тогда в выборах мэра Москвы.