РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Трамп предложил Вэнсу и Бессенту конфеты во время похорон Грэма*

Трамп предложил Вэнсу и Бессенту конфеты во время похорон Грэма*

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 28 июля угостил освежающими конфетами Tic Tac вице-президента страны Джей Ди Вэнса и главу американского минфина Скотта Бессента во время похорон сенатора Линдси Грэма*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии