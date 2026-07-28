Трамп предложил Вэнсу и Бессенту конфеты во время похорон Грэма*

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 28 июля угостил освежающими конфетами Tic Tac вице-президента страны Джей Ди Вэнса и главу американского минфина Скотта Бессента во время похорон сенатора Линдси Грэма*.
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