Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на авто, а не на мотоцикл 2 сентября глава государства провел урок «Разговор о важном» в средней школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.
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Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на авто, а не на мотоцикл 2 сентября глава государства провел урок «Разговор о важном» в средней школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.