Туризм для людей с особенностями здоровья организован в столице

Москва расширяет инклюзивную среду, создавая безопасные и комфортные условия для жизни и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, эксперты туристической индустрии рассказали об актуальных трендах путешественников с ОВЗ и инвалидностью, внедрении безбарьерных концепций в отелях, новых транспортных решениях и роли цифровых сервисов в планировании поездок.