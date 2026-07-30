МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Туризм для людей с особенностями здоровья организован в столице

Туризм для людей с особенностями здоровья организован в столице

Москва расширяет инклюзивную среду, создавая безопасные и комфортные условия для жизни и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, эксперты туристической индустрии рассказали об актуальных трендах путешественников с ОВЗ и инвалидностью, внедрении безбарьерных концепций в отелях, новых транспортных решениях и роли цифровых сервисов в планировании поездок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии