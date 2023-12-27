В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд в Москве 27 декабря приговорил к 14 годам лишения свободы администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева по обвинению в госизмене и публичном оправдании терроризма.
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