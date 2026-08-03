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FiNE NEWS

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Виктор Бут высказал версию о возможной причастности Киева к смерти сенатора Линдси Грэма

Российский предприниматель Виктор Бут в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил о версии, согласно которой украинская сторона могла быть причастна к смерти сенатора Линдси Грэма, скончавшегося в июле 2026 года.

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