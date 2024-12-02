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Потери Питера, ч.5

Потери Питера, ч.5

Нижняя дача: место рождения цесаревича АлексеяВ середине 1880-х годов архитектор Антоний Томишко построил для Александра III павильон «итальянской архитектуры», а через десять лет он же пристройкой так называемой детской половины исполнил желание Николая II иметь в Александрии (парк под Петергофом) новую дачу.

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