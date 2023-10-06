Эксперт Уполномоченного рассказал об основных подходах к управлению конфликтами

Об этом в ходе семинара на тему «Основные подходы к управлению конфликтами, в том числе при взаимодействии с органами власти», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.