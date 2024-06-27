Чтобы сохранить удачу и благополучие в доме купите веник. Магические свойства веника

С давних времен существует масса примет насчет веников, чтобы сохранить удачу и благополучие в доме. веник всегда ставят ручкой вниз – сохраняет благосостояние и уберегает от демонов; нельзя мести веником за порог, чтобы не вымести деньги; нельзя мести после заката, чтобы не заболеть; нельзя переступать через веник; нельзя бить использованным веником – к болезням; новым […].