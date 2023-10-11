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Ядерные технологии: когда будущее стучится в дверь

Ядерные технологии: когда будущее стучится в дверь

Компактные ядерные установки: потенциал огроменРеакторы значительной мощности, например ВВЭР-1200, вряд ли пойдут для локализации в небольших странах, либо в местностях, где потребители не имеют достаточной нагрузки.

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