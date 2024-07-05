«Фронт криком кричит, дайте дробовики!»: призыв депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы призвали помочь российским военнослужащим на фронте и принять сразу же во II и III чтении зaкoнoпpoeкт, который позволил бы отправлять в зону СВО конфискованное оружие и патроны, подлежащее уничтожению Росгвардией.