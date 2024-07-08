Хакеры смогли получить доступ к личным данным пользователей сети Интернет

Очередное нашествие марсиан странное происшествие произошло на днях в мировой паутине. Учетные записи, пароли, явки, фотографии и, конечно же, личные данные вплоть до паспортных в количестве нескольких миллиардов штук попали в цепкие лапы злоумышленников, коих в интернете имеется просто-таки огромное количество.