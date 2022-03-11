Красноярка продает на Авито акулу из IKEA за миллион рублей

На фоне того, что магазины IKEA в России больше не работают, а заказать товары на официальном сайте невозможно, предприимчивые красноярцы решили не то пошутить, не то обогатиться и выставили на продажу акулу «Блохэй» за миллион рублей на Авито.
На фоне того, что магазины IKEA в России больше не работают, а заказать товары на официальном сайте невозможно, предприимчивые красноярцы решили не то пошутить, не то обогатиться и выставили на продажу акулу «Блохэй» за миллион рублей на Авито.
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