У моей знакомой дочка некрасивая, а ей все говорят, что она умница и красавица... (с)

ВА

Владимир Акулов

Говорить , что думаешь , говорить всегда *правду* - это все равно , как стрелять , не целясь... Так делают дураки ... Они не только знакомым говорят *правду* , могут и на работе говорить *правду* начальству... Удивляются потом, почему с работы уволили?.. Не понимают задержавшиеся в развитии , что у каждого - своя *правда*... На самом деле , *Правда* то , что полезно и выгодно каждому в данный момент.../Прагматистское определение Джемс, Пирс , Дьюи/... Дураки не могут воздержаться от своей глупой *правды* , потому что умение промолчать или сказать что-то *дипломатичное* не резкое придурки называют *лизать жопу* ... Правдорубы принципиально не могут вести себя в обществе прилично , потому что любое вежливое поведение у них табуировано запретом *лизать жопу*...Они так понимают вежливость... Так и живут *правдорубы* *честно* , получая ото всюду пинки и *отлупы* из-за своей неотесанности.