Как известно, правду говорить легко и приятно, особенно если тебе не могут дать в ответ по лицу. Думаю, что именно это старинное правило привело к тому, что женщины слышат о себе «правду» чаще.
У моей знакомой дочка некрасивая, а ей все говорят, что она умница и красавица... (с)
Комментарии
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Н
НС
никогда не слышал, чтобы кому-то вот так прямо, в лицо сказали - какой ты некрасивый! Обычно просто не говорят ничего.
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15 час.
Валерий Кривошеев
Есть прекрасная русская пословица - "С лица воду не пить". А все знакомые мне, счастливые женщины, особыми красавицами не были. Зато практически все красавицы, несчастны в личной жизни. Вот повод подумать?
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Говорить , что думаешь , говорить всегда *правду* - это все равно , как стрелять , не целясь... Так делают дураки ... Они не только знакомым говорят *правду* , могут и на работе говорить *правду* начальству... Удивляются потом, почему с работы уволили?.. Не понимают задержавшиеся в развитии , что у каждого - своя *правда*... На самом деле , *Правда* то , что полезно и выгодно каждому в данный момент.../Прагматистское определение Джемс, Пирс , Дьюи/... Дураки не могут воздержаться от своей глупой *правды* , потому что умение промолчать или сказать что-то *дипломатичное* не резкое придурки называют *лизать жопу* ... Правдорубы принципиально не могут вести себя в обществе прилично , потому что любое вежливое поведение у них табуировано запретом *лизать жопу*...Они так понимают вежливость... Так и живут *правдорубы* *честно* , получая ото всюду пинки и *отлупы* из-за своей неотесанности.
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6 час.
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