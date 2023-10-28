В Москве против натурализованных мигрантов возбудили несколько десятков уголовных дел об уклонении от армииГлавное следственное управление СКР по Москве возбудило 22 уголовных дела об уклонении от военной службы в отношении мигрантов из Центральной Азии, которые получили гражданство России.
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