День 9 декабря в истории

День Героев Отечества. Памятная дата РФ, установленная Федеральным законом от 28 февраля 2007 года. В этот день в нашей стране чествуют героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
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