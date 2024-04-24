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Валуев: WADA — политически ангажированная дубина, бьющая по атлетам ряда стран

Валуев: WADA — политически ангажированная дубина, бьющая по атлетам ряда стран

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) после обнаружения запрещённого вещества в пробах 23 китайских пловцов.

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