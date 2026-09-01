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В Алматы отремонтировали 32 км магистральных дорог

В Алматы отремонтировали 32 км магистральных дорог

В Алматы завершен средний ремонт участков 15 магистральных улиц общей протяженностью 32 км, передает inAlmaty.

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