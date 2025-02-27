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Холодно не будет: в России ужесточатся требования к теплоснабжению

Холодно не будет: в России ужесточатся требования к теплоснабжению

С 1 марта 2025 года правительство России ужесточит требования к теплоснабжению. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов.

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