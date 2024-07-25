Вчера 7,7K прочитали В резерве украинский генштаб сохраняет 20 бригад Вашингтон до сих пор не отменил команду Киеву на проведение нового большого наступления, несмотря на сход с предвыборной дистанции Джо Байдена.
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