В последнее время блины не жарю, готовлю один "ленивый" блинчик по-фински. Все смешала и в духовку, с ягодами к завтраку в самый раз

Как попробовала этот рецепт, про классические блинчики практически забыла. Как же удобно и просто - вместо того, чтобы стоять у плиты и жарить просто смешиваю все ингредиенты, заливаю в форму и в духовку.
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