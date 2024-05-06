Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    Я бы еще уксуса капнула.Закуска 80-ых год...
  • Наталья Середа
    Это альмойшавена - еврейская лепешка.В интернете можно найти рецепт.Быстро, вкусно, бюджетно.🙏❤️В последнее время...
  • ИРИНА КОРОТКОВА
    Очень интересный рецепт,спасибо автору👍 Обязательно приготовлю!В последнее время...

В последнее время блины не жарю, готовлю один "ленивый" блинчик по-фински. Все смешала и в духовку, с ягодами к завтраку в самый раз

В последнее время блины не жарю, готовлю один "ленивый" блинчик по-фински. Все смешала и в духовку, с ягодами к завтраку в самый раз

Как попробовала этот рецепт, про классические блинчики практически забыла. Как же удобно и просто - вместо того, чтобы стоять у плиты и жарить просто смешиваю все ингредиенты, заливаю в форму и в духовку.

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Комментарии
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ИРИНА КОРОТКОВА
Очень интересный рецепт,спасибо автору👍 Обязательно приготовлю!
Ответить
7 час.
НС
Наталья Середа
Это альмойшавена - еврейская лепешка.В интернете можно найти рецепт.Быстро, вкусно, бюджетно.🙏❤️
Ответить
6 час.

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