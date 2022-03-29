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Ещё 371 человек заболел коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 371 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

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