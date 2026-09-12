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Минобороны Румынии подтвердило падение беспилотника на территории страны

Минобороны Румынии подтвердило падение беспилотника на территории страны

Министерство обороны Румынии официально подтвердило факт падения беспилотного летательного аппарата на территории страны.

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