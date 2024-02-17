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Парламентская газета

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В России с 2024 года появится новая стипендия

В России с 2024 года появится новая стипендия

Особо талантливым аспирантам и адъюнктам — офицерам действующей армии, занимающимся научной работой, пообещали по 75 тысяч рублей в месяц от президента за исследования в сфере ИИ, энергетики, экологии и медицины.

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