Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс

Пограничник из Харькова за $15 тыс обещал организовать другому военнослужащему выезд из Украины в ЕС и оказался под следствием.
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