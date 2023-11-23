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Китай

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Китай призвал заинтересованные стороны к сдержанности в урегулировании проблемы Корейского полуострова

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Китай надеется, что все заинтересованные стороны в вопросе Корейского полуострова будут сохранять хладнокровие и самообладание, а Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования данной проблемы, заявила в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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