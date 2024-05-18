В Москве возникли серьезные пробки из-за велопробега

Центр Москвы встал в пробках из-за Весеннего велопробега в субботу, 18 мая. Движение по Садовому кольцу перекрыто в обоих направлениях и будет открываться по мере продвижения колонны участников мероприятия.
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