Обновленный Kia Sorento начнут собирать в Казахстане

Портал Kolesa.kz поделился сведениями из реестра сертификатов Одобрения типа транспортного средства. Из документов можно сделать вывод, что в ближайшее время в Костанае локализуют сборку рестайлинговой версии Kia Sorento.
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