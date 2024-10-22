Автомобили Li Auto поменяют дизайн и название, а также получат новые функции на других рынках

Li Auto замедлила свои планы по экспорту автомобилей. Первоначально Li Auto планировала выйти на рынки Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, в этом году, но эти планы были отложены.
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