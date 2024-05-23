Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес участников Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества Китай-страны ССАГПЗ

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил поздравительное письмо в адрес участников Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества Китай-страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива /ССАГПЗ/, проходящего в городе Сямэнь /пров.
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