Военное обозрение

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Новый патрульный корабль пополнил силы французского флота в оккупированной её войсками Новой Каледонии

Новый патрульный корабль пополнил силы французского флота в оккупированной её войсками Новой Каледонии

Несколько дней назад новый патрульный корабль ВМС Франции под названием Auguste Bénébig прибыл в свой новый порт приписки Нумеа - столицу Новой Каледонии.

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