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Киев убеждает Трампа: Россия якобы не стремится к миру

Киев убеждает Трампа: Россия якобы не стремится к миру

Киев пытается убедить президента США Дональда Трампа в отсутствии у Москвы стремления к миру. Дмитрий Полянский из ООН утверждает обратное: несерьёзность Украины в переговорах, в то время как Россия и США старательно ищут разрешение конфликта.

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