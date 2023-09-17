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Копылов объяснил слова «Махачкала – сила» после победы над Фремдом: «А что такого? Это же Россия, не заграница»

«А что в этих словах такого? Потому что там ребята сильные, знаете. Там и бьют и борют, и мне комфортно там очень, меня там тепло принимают, отличные тренеры.

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