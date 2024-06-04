Что делать при падении на рельсы в метро - инструкция, которая поможет спастись

Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро Метро стало неотъемлемой частью современных городов, и уже мало кто задумывается о том, метрополитен – зона повышенной опасности.
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