Уволенный за просмотр порно на работе «айтишник» жестко отомстил работодателю

Служивший в First Republic Bank житель Сан-Франциско Миклос Дэниел Броуди был уволен в 2020 году за проступок, который, по мнению службы безопасности финансовой организации, угрожал ее внутренним процессам.
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