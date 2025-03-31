Samsung представила холодильник, который поможет найти потерявшийся смартфон К...

Samsung представила холодильник, который поможет найти потерявшийся смартфонКомпания Samsung продолжает внедрение технологий на базе искусственного интеллекта не только в свои смартфоны или смарт-часы, но и в новые модели бытовой техники.
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