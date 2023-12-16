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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке одержал победу, Линдвик – 2-й, Крафт – 3-й

Прыжки с трамплина Кубок мира Энгельберг, Швейцария Мужчины HS140 1. Пиус Пашке (Германия) – 316,8 балла (135,0 м + 135,0 м) 2.

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